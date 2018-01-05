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超展開？櫃姐偷情「鹹溼對話」全曝光　網驚：有亮點

生活中心／綜合報導2018/01/05 18:06
▲超展開？櫃姐偷情「鹹溼對話」全曝光，網驚：有亮點！（圖／翻攝自爆料公社）
▲超展開？櫃姐偷情「鹹溼對話」全曝光，網驚：有亮點！（圖／翻攝自爆料公社）

柯南是你？一名櫃姐遭指控才剛結完婚、生完小孩，竟趁著老公出國期間，和前男友大搞婚外情，兩人鹹溼露骨的LINE對話紀錄也隨之曝光。有網友將事件過程和對話截圖po上臉書社團「爆料公社」，引發大批網友撻伐，不過卻有眼尖的網友發現截圖有亮點，整篇偷情文似乎不單純！

原PO表示，櫃姐趁老公出國後，便和前男友到清境農場偷情3天2夜，即使老公事後得知卻也無可奈何，慘被戴綠帽。從對話截圖可見，櫃姐毫不避諱的傳訊給前男友撒嬌「公～昨天怎麼會爽這麼多次啊」、「滿腦子都是老公肉體」、「公～我今天腳超酸痛的，我找到原因了，應該是那天我在上面時太賣力了」等，內容既露骨又鹹溼。


▲櫃姐被控偷吃前男友，鹹溼LINE對話紀錄曝光。（圖／翻攝自爆料公社）


▲櫃姐被控偷吃前男友，鹹溼LINE對話紀錄曝光。（圖／翻攝自爆料公社）


▲櫃姐被控偷吃前男友，鹹溼LINE對話紀錄曝光。（圖／翻攝自爆料公社）


▲櫃姐被控偷吃前男友，鹹溼LINE對話紀錄曝光。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出立刻引起大批網友討論，直呼「這女的超敢講的」、「太扯！這什麼劇情？」、「《姐姐好餓》真實上演？」，留言數甚至一路飆到來不及爬完；不過，卻有網友發現這篇po文疑點重重，「男的為什麼都只回貼圖？」、「截圖是從男的那邊截圖的，難道是男的在報復？」，還有網友發現其中一張截圖出現女人的手指，懷疑「難道是老王的現任女友PO的？」掀起熱議。


▲有網友發現截圖中出現女人的手指。（圖／翻攝自爆料公社）

關鍵字爆料公社偷情外遇櫃姐line
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