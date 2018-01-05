逆向操作大師：融漲行情現 投機客可對沖高動能股 乖

曾精準預測多次經濟衰退的投資大師 Jeremy Grantham 週三向投資人預警，近期之內可能出現融漲，這也將是泡沫破裂、股市崩盤的前哨。

所謂融漲，指的是不想錯過股市上漲機會的投資者蜂擁進入股市，但他們進入股市的原因並非真是因為經濟基本面有所改善。

在長達 13 頁的分析中，他強調這是他個人觀點。他是波士頓資產管理公司 GMO 共同創辦人兼投資長，也曾多次預測到股市泡沫，包括 2000 年的網路泡沫、2008 年的經濟衰退等。

「一方面，我承認這是美國史上股市最高價的一次，但另一方面，以一個股市巨大泡沫歷史學家的身分來說，我也察覺到，現在這長期牛市有進入熄火或泡沫階段的跡象。」