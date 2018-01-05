中國多省暴雪成災　已釀10死

（中央社台北5日電）中國大陸多省近日降下暴雪，據官方統計，截至今天上午9時，江蘇、安徽、河南、湖北、陝西省共計56.7萬人受災，10人死亡，直接經濟損失人民幣5.1億元（新台幣約23.5億元）。

中國網報導，這波大雪波及中國大陸西北東部、華北南部一直到西南地區東部及江南等地23個省市區，範圍超過400萬平方公里。這也是立冬以來中國大陸最強一次降雪。

中國中央氣象台首席預報員張濤表示，雨雪天氣主要成因是來自孟加拉灣地區的暖濕氣流非常強盛。暖濕空氣自西南方向進入中國大陸，與北方南下的弱冷空氣在西北地區東部、華北南部、黃淮、江淮、江漢等地交會，持續濕冷狀態促使大範圍雨雪形成。