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中央社

中國多省暴雪成災　已釀10死

中央社2018/01/05 18:00
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北5日電）中國大陸多省近日降下暴雪，據官方統計，截至今天上午9時，江蘇、安徽、河南、湖北、陝西省共計56.7萬人受災，10人死亡，直接經濟損失人民幣5.1億元（新台幣約23.5億元）。

中國網報導，這波大雪波及中國大陸西北東部、華北南部一直到西南地區東部及江南等地23個省市區，範圍超過400萬平方公里。這也是立冬以來中國大陸最強一次降雪。

中國中央氣象台首席預報員張濤表示，雨雪天氣主要成因是來自孟加拉灣地區的暖濕氣流非常強盛。暖濕空氣自西南方向進入中國大陸，與北方南下的弱冷空氣在西北地區東部、華北南部、黃淮、江淮、江漢等地交會，持續濕冷狀態促使大範圍雨雪形成。

根據中國民政部網站訊息，2日以來，陝西、河南、湖北、安徽、江蘇等地先後出現大雪或暴雪，其中，河南東南部、湖北北部、安徽中部等地出現大暴雪，累計降水量達30至53毫米。

這波降雪導致上述5省部分房屋和電力基礎設施受損，草莓、蔬菜等作物受凍，局部地區車輛通行受阻。

受雨雪及路面結冰影響，陝西、湖北、安徽、江蘇等省內多條高速公路封閉，河南省境內高速公路幾乎全線封閉；部分列車停駛，機場航班延誤嚴重。

截至5日上午9時，上述5省27市78個縣（市、區）56.7萬人受災，10人死亡，200多人緊急轉移安置，100多人需緊急生活救助；近200間房屋倒塌；農作物受災面積1萬3100公頃；直接經濟損失5.1億元。1070105

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