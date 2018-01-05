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北斗警破毒鴛鴦販毒集團　自製千斤頂壓模用錯心

記者陳雅芳／彰化報導2018/01/05 19:03
▲北斗警分局破獲一毒鴛鴦販毒集團，查獲販毒工具、販毒所得大批現金，查扣毒品特製壓模機一台。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.05）
▲北斗警分局破獲一毒鴛鴦販毒集團，查獲販毒工具、販毒所得大批現金，查扣毒品特製壓模機一台。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.05）

彰化縣北斗警分局5日宣布破獲一毒鴛鴦販毒集團，50歲林姓男夥同其吳姓女友平日在中部地區販賣海洛因等毒品，為讓毒品看起來更具賣相，還自製千斤頂壓模機，把海洛因壓成塊狀販售，警方見時機成熟前往毒窟攻堅，破門而入，順利將林姓等主嫌逮捕到案，查獲海洛因90.5公克、安非他命762.5公克，與壓膜機及近30萬販毒所得等。全案依違反毒品自治條例移送彰化地檢署偵辦。


▲北斗警分局破獲一毒鴛鴦販毒集團，查獲販毒工具、販毒所得大批現金，查扣毒品特製壓模機一台。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.05）

北斗警分局偵查隊副隊長蔡志昌指出，去年9月獲報，林姓男子與吳姓女友（44歲），在台中、彰化、南投等地販賣第一、二級毒品供不特定人士施用，報請彰化地檢署檢察官邱呂凱指揮監控，過程中發現林、吳兩人常向上游林姓男子購毒，專案小組趁林、吳兩人外出之際，在永靖一處便利超商前進行圍捕，林男因剛手術完無力抵抗，束手就擒。


▲北斗警分局破獲一毒鴛鴦販毒集團，查獲販毒工具、販毒所得大批現金，查扣毒品特製壓模機一台。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.05）

警方4日兵分13路，總共逮捕12名藥腳與販毒首腦林姓男子，也在林姓上游田尾住處，查獲一級毒品海洛因18包（90.5公克）、二級毒品安非他命（762.5公克）、販毒用手機8支、壓模機一台及吸食工具等物。


▲北斗警分局破獲一毒鴛鴦販毒集團，查獲販毒工具、販毒所得大批現金，查扣毒品特製壓模機一台。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.05）

警方查獲物證時發現一台特製壓模機，向首腦林男問其用途？林男供稱，為求分裝販售的毒品賣相更好，所以將與葡萄糖混調好的海洛因粉末，裝置壓膜鐵盒內，再以壓模機壓鑄成塊狀分裝販售，讓下游藥腳以為買到的毒品更純、更有品質。


▲北斗警分局破獲一毒鴛鴦販毒集團，查獲販毒工具、販毒所得大批現金，查扣毒品特製壓模機一台。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.05）

蔡志昌表示，偵辦毒品案多年，第一次發現毒販還自製壓模機做成塊狀販毒，此外，嫌犯也用燒杯幫販售的安非他命做脫臭處理，都是為讓吸毒者誤以為買到好貨，增加回流率，雖然很「用心」不過賊星該敗，全案12人依違反毒品危害防制條例移送彰化地檢察署偵辦。

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