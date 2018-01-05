劍指蔡英文　時代力量立委總統府前禁食

為了力擋勞基法修惡，時代力量立委5位立委5日下午在臨時會結束後，破壞議場門板，反鎖大門，以自囚方式將自己困在議場內，民進黨籍立委則在下午5時，以油壓剪剪破鎖鍊，破門而入，議場內時力占據主席台、國、民兩黨立委則分占發言台，不過抗爭活動進行到下午近六時，時力立委撤出議場，轉往總統府前凱道禁食抗議，並呼籲總統蔡英文出來面對，給大家一個交代。

時代力量立委黃國昌表示，占領立院行動，雖然因為黨籍立委只有5人，無法阻擋60多位執政黨立委大軍，但他呼籲所有曾經跟一起走過馬政府時代，那段毀憲亂政的執政黨立委們，要摸著良心，想想當初是如何批判前總統馬英九？如何批判國民黨？如何號召全台人民，不讓馬英九透過主席身分把手伸到立院、踐踏國會自主，不曉得執政黨立委否還記得當初的諾言？