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政治

劍指蔡英文　時代力量立委總統府前禁食

記者戴祺修／台北報導2018/01/05 18:22
▲時代力量立委黃國昌要民進黨立委想想，過去是怎麼批判馬政府毀憲亂政。（圖／記者戴祺修攝,2018.01.05）
▲時代力量立委黃國昌要民進黨立委想想，過去是怎麼批判馬政府毀憲亂政。（圖／記者戴祺修攝,2018.01.05）

為了力擋勞基法修惡，時代力量立委5位立委5日下午在臨時會結束後，破壞議場門板，反鎖大門，以自囚方式將自己困在議場內，民進黨籍立委則在下午5時，以油壓剪剪破鎖鍊，破門而入，議場內時力占據主席台、國、民兩黨立委則分占發言台，不過抗爭活動進行到下午近六時，時力立委撤出議場，轉往總統府前凱道禁食抗議，並呼籲總統蔡英文出來面對，給大家一個交代。

時代力量立委黃國昌表示，占領立院行動，雖然因為黨籍立委只有5人，無法阻擋60多位執政黨立委大軍，但他呼籲所有曾經跟一起走過馬政府時代，那段毀憲亂政的執政黨立委們，要摸著良心，想想當初是如何批判前總統馬英九？如何批判國民黨？如何號召全台人民，不讓馬英九透過主席身分把手伸到立院、踐踏國會自主，不曉得執政黨立委否還記得當初的諾言？

黃國昌表示，時代力量五位黨籍立委，將步行到凱道，在總統府前坐下來，並展開禁食行動，直到總統兼民進黨主席蔡英文出來面對，給大家一個交代。

黃國昌說，時代力量知道在立院內表決或許會輸，但他們相信，新生代與勞工朋友的怒吼，這些聲音時代力量責無旁貸，要讓蔡英文聽清楚心裡最軟那一塊的心聲與呼籲，希望這次蔡英文不要再把耳朵摀起來。

▲時力立委步行前往總統府。（圖／記者戴祺修攝,2018.01.05）

關鍵字勞基法時代力量黃國昌蔡英文
「忍無可忍」　時力發表自囚聲明黃國昌爆料　央廠總座花公款買家具

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