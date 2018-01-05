LG攻CES秀機器人 進軍飯店機場超市

繼近日於韓國仁川國際機場成功測試啟用的Airport Guide Robot機場導覽機器人與AirportCleaning Robot機場清潔機器人後，LG全新機器人品牌CLOi更加入Serving Robot送餐機器人、Porter Robot行李運送機器人與Shopping Cart Robot購物車機器人。

（中央社記者江明晏台北5日電）LG在今年美國消費性電子展(CES)將一口氣發表3款專為飯店、機場與超市商務使用量身打造的全新機器人，進一步擴展事業版圖，掌握未來成長動能。

CLOi家族其他成員Lawn Mowing Robot草皮整理機器人和Hub Robot居家機器人近期也參與韓國最大金融機構的測試，現身各銀行分行提供顧客實用資訊與服務。

LG表示，Serving Robot送餐機器人能更快、更有效率地將餐點及飲品送達至飯店與機場貴賓室。機器人每天可以透過其內建可滑動的托盤，讓顧客拿取食物與小點心。送餐完畢後，Serving Robot送餐機器人會自動回到原位。

Porter Robot行李運送機器人則能協助將消費者的行李送至房間，大幅減少以往飯店住宿較緩慢的服務過程與漫長等待所產生的不便，還能處理快速登記入住與退房服務、協助付款事宜，並將行李送至接送車輛。

LG 同時將機器人運用至頂級超市，在LG ShoppingCart Robot購物車機器人的協助下，顧客能藉由機器人身上的條碼讀取器掃描商品、以檢視產品價格，並於臉部顯示螢幕查看完整的購物清單，機器人也能引導消費者前往他們在智慧型手機應用程式上挑選產品的所在位置。

LG CLOi機器人將與旗下AI家電品牌ThinQ產品同步進行研發，透過AI科技，LG希望CLOi機器人帶給消費者創新便利的服務。1070105