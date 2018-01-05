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春節將至需求大增？海巡署查獲五十萬顆一粒眠市價上億

記者陳雅芳／彰化報導2018/01/05 18:23
▲海巡署會同警方大舉查獲毒品一粒眠，數量多達50多萬顆，逮捕溫姓與陳姓兩名主嫌，彰化縣長魏明谷致贈加菜金勉勵查緝人員的辛勤。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）
▲海巡署會同警方大舉查獲毒品一粒眠，數量多達50多萬顆，逮捕溫姓與陳姓兩名主嫌，彰化縣長魏明谷致贈加菜金勉勵查緝人員的辛勤。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

海巡署中巡局彰化查緝隊海巡署中部地區巡防局彰化機動查緝隊，4日晚間利用黑夜作掩護，在彰化市郊區一處鐵皮屋破獲販毒集團，當場查扣多達50萬多錠的三級毒品「一粒眠」，約值市價上億元，並逮捕溫姓與陳姓兩名主嫌，正擴大追查上游來源與下游銷售網路，全案依違反「毒品危害防制條例」將2人移送臺灣彰化地方法院檢察署偵辦。


▲海巡署會同警方大舉查獲毒品一粒眠，數量多達50多萬顆，逮捕溫姓與陳姓兩名主嫌，彰化縣長魏明谷致贈加菜金勉勵查緝人員的辛勤。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

5日下午在海巡署岸巡四一大隊舉行海巡署彰化機動稽查隊及彰化縣警察局查獲三級毒品150Kg記者會，彰化縣長魏明谷、行政院海岸巡防署副署長胡意剛等人出席，魏明谷並致贈加菜金勉勵查緝同仁的辛勤。


▲海巡署會同警方大舉查獲毒品一粒眠，數量多達50多萬顆，逮捕溫姓與陳姓兩名主嫌，彰化縣長魏明谷致贈加菜金勉勵查緝人員的辛勤。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

俗稱強姦丸的「一粒眠」，在不少夜店與Home趴派對相當盛行，嚴重危害青少年的健康；海巡署中區巡防局彰化機動查緝隊，在擴大追緝一起販售與使用一粒眠的不法刑案中，鎖定一個疑似縱橫在中部各縣市的販毒不法集團，經長期佈線追查，發現這個不法集團，近期剛近一大批貨物，準備因應農曆春節期間龐大需求。


▲海巡署會同警方大舉查獲毒品一粒眠，數量多達50多萬顆，逮捕溫姓與陳姓兩名主嫌，彰化縣長魏明谷致贈加菜金勉勵查緝人員的辛勤。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

海巡署專案小組近期掌握溫姓主嫌有密集變更車輛及異常活動情況，於元旦連續假期前即全天候監控溫男動態，前天晚間趁溫男與陳男進入彰化市水尾一路鐵皮屋內搬運毒品準備出貨時，會同彰化縣警局等單位破門而入，當場將他們查獲到案。經清點，現場有數十箱裝有一粒眠的紙箱，逐一清點後，發現數量多達50多萬顆。


▲海巡署會同警方大舉查獲毒品一粒眠，數量多達50多萬顆，逮捕溫姓與陳姓兩名主嫌，彰化縣長魏明谷致贈加菜金勉勵查緝人員的辛勤。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

溫男供稱，因農曆年節將至，一粒眠毒品需求大增，因此想在過年前藉此狠撈一筆，沒想到會被查獲；魏明谷說，這次以加菜金為辛苦的同仁鼓勵，並期勉執法人員持續對毒品查緝工作竭盡所能，也呼籲製毒與販毒者能懸崖勒馬、回頭是岸，做正途的工作。

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關鍵字一粒眠海巡署魏明谷彰化機動查緝隊
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