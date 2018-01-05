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中央社

新台幣連4升創逾4年高 單週勁揚3.25角

中央社2018/01/05 18:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北5日電）外資持續匯入，加上出口商拋匯，今天新台幣一度升值逾1角，但尾盤進口商買盤湧入，且央行也出手調節，新台幣終場以29.523元兌1美元作收，升值6.7分，匯價連4升並續創逾4年新高。

台北與元太外匯經紀公司總成交量11.59億美元。累計本週新台幣強升3.25角，升幅1.1%。

外匯交易員表示，今天國際美元續弱，亞幣普遍走揚，且外資連日買超台股，激勵新台幣持續走高，且午盤後外資匯入的力道加大，帶動新台幣一度升值逾1角，但尾盤進口商進場買美元，且央行也有進場調節跡象，導致新台幣升幅收斂，終場以29.523元、升值6.7分作收，續創逾4年新高價。

展望新台幣後市，外匯交易員指出，美國今晚將公布非農就業人口數據，因此今天市場觀望心態濃厚，倘若數據沒有超乎預期的表現，國際美元可望續弱，新台幣升值格局不變。不過他也提醒，本週新台幣升勢相當猛烈，央行也已經關注此一現象，今天已經有進場「維持秩序」的跡象，因此不排除下週新台幣匯價會出現回檔，盤中波動可能加劇。

新台幣兌美元今天開盤價為29.600元，最高29.476元、最低29.600元，尾盤收29.523元，升值6.7分。1070105

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