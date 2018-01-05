17項民生物資漲幅 創逾2年半新高

（中央社記者陳政偉台北5日電）主計總處公布106年12月份CPI年增1.21%，受到菸稅調整影響，香菸價格上漲3成2，為歷年來最高水準；此外，行政院關注的17項民生物資年增率為2.29%，創104年3月以來新高。

行政院主計總處公布民國106年12月消費者物價指數（CPI），較105年同月漲1.21%，主因香菸、燃氣、油料費及醫療費用價格調漲，加以水產品、乳類及肉類價格上揚，但水果受基數較高影響，價格下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果，漲1.83%，再剔除能源後的核心CPI，則漲1.57%，為11個月以來最高。行政院關注的17項民生物資，年增2.29%，為104年3月以來新高，像是米、豬肉、雞肉、麵包、糖等商品皆為上漲態勢，其中鮮奶漲幅達7.15%。