回收耶誕樹 荷蘭孩童賺零用錢

重視貿易的荷蘭藉此機會教育兒童，而小孩也認為這是賺零用錢的好機會，每年新年過後，都有不少孩童上街收集小耶誕樹，他們會把樹綁在腳踏車後，或是騎著小拖車，把耶誕樹送到指定的回收處。

耶誕樹是歐洲人過節不可少的裝飾，大型花店在一個月前就開始提供耶誕樹，許多消費者會全家出動去挑選，視為家庭大事，但是假期結束後，不少耶誕樹淪為路邊垃圾，但歐洲重視環保，會回收耶誕樹再利用。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電）耶誕節少不了耶誕樹，但假期過後需要處理，荷蘭許多市鎮提供孩童賺錢的機會，回收一棵小型耶誕樹，就發給約新台幣18元的獎金。

許多城鎮會提供每顆樹0.5歐元（約新台幣18元）的獎金，以及抽獎券給孩童。雖然回收獎金不高，但對小朋友來說若勤快一點，也可發一筆小財。

荷蘭一些城鎮昨天就在社群媒體感謝所有回收耶誕樹的小孩，表示他們除了收到一些零用錢，還有機會贏得不錯的獎金。

鄰國比利時的首都布魯塞爾，近日街道出現不少丟棄的耶誕樹，這裡是靠清潔工人沿街回收，布魯塞爾市政府要求住戶必須先去除所有燈泡電線等裝飾後，在回收植物盆栽日把耶誕樹放置在門外，由清潔人員收取。

如果民眾買的是大型耶誕樹，將視為大型家具，可以打電話預約專人回收，或自行開車送到布魯塞爾回收場。1070105