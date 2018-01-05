外資翻多？2天大砍台灣50反1逾7萬張 三大法人買

期貨部分，三大法人則是全面偏空，外資減碼多單 137 口，淨部位多單來到 51706 口；投信加碼空單 58 口，淨部位空單來到 33657 口；自營商加碼空單 518 口，淨部位空單來到 1740 口，合計三大法人減碼多單 713 口，淨部位多單為 16309 口。

台股今 (5) 日續由中小型股撐盤，包括網通、印刷電路板及矽晶圓等電子次族群成為多方指標，所幸尾盤鴻海及台積電及時甦醒，加上金融股出現買盤簇擁，指數終場上漲 31.17 點，以 10879.8 點作收，直逼前高 10882 點。三大法人仍是僅投信賣超，外資續買超 49.43 億元，投信賣超 3.24 億元，自營商買超 16.35 億元，合計買超 62.55 億元。其中外資連續 2 天大砍台灣 50 反 1 逾 7 萬張，是否翻多值得留意。

外資今天繼續第 7 天買超台股，其中台積電依然有近萬張的買超加持，而鴻海賣壓也開始減輕，僅剩不到 4000 張。

至於外資買盤則是全力鎖定金融股，外資買超前 10 檔就有 6 檔金控股，包括開發金、新光金、中信金、台新金、兆豐金及永豐金，另外元大金、玉山金、富邦金、國泰金等，也都有超過 3000 張的買盤加碼，合庫金、第一金、華南金等也均獲買超。

ETF 部分，外資連續 7 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資也是連續 7 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 6 天賣超，同時單日賣超 3.7 萬張亦創 4 個半月來新高。

外資集中市場買超第 1 名為開發金，買超張數 21306 張，第 2 名新光金，買超 16697 張，第 3 名中信金，買超 16286 張，第 4 名台新金，買超 14369 張，第 5 名台積電，買超 9298 張。6 到 10 名依序為，嘉聯益，買超 8499 張；友達，買超 7948 張；中鋼，買超 7260 張；兆豐金，買超 7018 張；永豐金，買超 6800 張。

外資集中市場賣超第 1 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 37824 張，第 2 名長榮，賣超張數 15626 張，第 3 名台灣大，賣超 5397 張，第 4 名燁輝，賣超 5200 張，第 5 名鴻海，賣超 3938 張。6 到 10 名依序為，佳世達，賣超 3899 張；群創，賣超 3828 張；美律，賣超 3658 張；晶電，賣超 3447 張；瀚宇博，賣超 3142 張。

法人表示，外資繼昨天大砍代表看空的台灣 50 反 1，今天又續砍，2 天大砍逾 7.5 萬張，同時台積電仍有近萬張的買超湧入，似乎透露出外資已轉多的企圖，不過鴻海還是繼續遭外資賣超，如果鴻海也能由賣轉買，盤勢可望由高檔盤整轉為多方控盤。