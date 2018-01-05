棘冠海星大入侵 啃食世界遺產大堡礁

澳洲海洋科學院（Australian Institute of MarineSciences, AIMS）資深研究科學家史威特曼（HughSweatman）對澳洲廣播公司（ABC）電台表示：「每一隻海星一個晚上都能吃掉大約相當牠身體大小的珊瑚，假以時日，啃食量會非常大。」

路透社報導，這種掠食性海星會張開胃部以包覆珊瑚，接著分泌消化酶將珊瑚的組織液化。大堡礁已連續2年出現珊瑚大面積白化現象，現又面臨棘冠海星的數量大增。

（中央社雪梨5日綜合外電報導）科學家今天表示，澳洲發現會啃食珊瑚的棘冠海星大量出現在大堡礁（Great Barrier Reef），不斷破壞這座世界遺產，促使澳洲當局開始撲殺這些帶刺的海洋生物。

他說：「許多珊瑚將因此消失。」

這表示，生態系統及其支撐的旅遊業正受到衝擊。

大堡礁海洋公園管理局（Marine Park Authority）發言人接受電話訪問時說，局內研究人員上個月在大堡礁南緣的史維恩珊瑚礁（Swain Reefs）發現棘冠海星如瘟疫擴散般出現。

史維恩礁位於大堡礁最受歡迎礁段之南，距離耶蓬（Yeppoon）約200公里，是當局撲殺棘冠海星的重點位置。耶蓬鎮是昆士蘭省首府布里斯本（Brisbane）以北約500公里的度假和捕魚小鎮。（譯者：中央社鍾佑貞）1070105