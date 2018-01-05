陸外交部：美韓推遲軍演是好事

耿爽再次呼籲，所有有關各方都與中方一道，發揮應有作用，承擔應有責任，抓住當前半島局勢中的積極動向，共同努力，爭取早日把半島問題重新納入透過對話協商以和平方式解決的正確軌道。

他再次強調，作為朝鮮半島的近鄰，中方歡迎並支持南北韓雙方近來就緩和相互關係採取的積極舉動。

南韓統一部發言人5日稱，北韓當天表示同意接受韓方提議，於9日在板門店舉行南北韓高級別會談。耿爽今天在例行記者會表示，中方注意到這一最新進展。

（中央社記者林克倫北京5日電）針對朝鮮半島緊張局勢近日出現和緩跡象，中國外交部發言人耿爽表示，中方歡迎並支持南北韓雙方近來就緩和相互關係採取的積極舉動，美韓推遲聯合軍演是一件好事情。

對於美國總統川普將南北韓雙方恢復官方會談的功勞歸於自己，並稱此得益於他以美國的實力堅強有力地對抗北韓；耿爽回應說，中方歡迎地區各方和國際社會繼續支持南北韓雙方改善關係的努力，同時為此發揮建設性作用。

至於美韓雙方同意在平昌冬季奧運會期間推遲舉行聯合軍演。耿爽表示，「這無疑是一件好事情。」中方對近來半島局勢出現的積極動向表示歡迎，希望半島問題有關各方能以平昌冬奧會為契機，相向而行，為緩和半島局勢、推動有關問題重返對話協商的正軌、實現半島無核化作出切實努力。

南韓媒體報導稱有多艘中國公司船隻多次變換船旗國和註冊地，從事違反安理會對北韓制裁決議的活動。耿爽重申，「中國政府始終全面、嚴格執行安理會決議」，履行自身承擔的國際義務，絕不允許中國公民和企業從事違反安理會決議的活動。

他也指出，國際航運業高度開放，船隻變更船旗國、註冊地或租賃給其他方面的情況非常常見。對於在第三國註冊的船隻運營，中方並不掌握具體情況。對任何經調查確屬違反安理會決議的行為，中方都將依法依規作出嚴肅處罰。1070105