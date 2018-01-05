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政大校長遴選委員 龍應台童子賢入列

中央社2018/01/05 18:27
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北5日電）政大今天召開校務會議，選出18位校長遴選委員會委員，包括前文化部長龍應台、原住民族委員會副主任委員伊萬‧納威、和碩聯合科技公司董事長童子賢。

政治大學發布新聞稿表示，政大今天召開校務會議，經無記名投票選出18位校長遴選委員會委員，包含學校代表9人、校友代表及社會公正人士9人，加上教育部遴派代表3人，共21位遴選委員。

政大校方表示，校長周行一因家庭因素，將於今年11月15日第一聘期屆滿後不續任，依政大校長遴選辦法規定，校長任期屆滿10個月前，應組成校長遴選委員會，辦理校長遴選事宜。

政大校務會議今天進行無記名投票，選出的18位遴選委員會委員，學校、行政人員和學生代表共有9人，包括吳政達、林元輝、林月雲、涂艷秋、張郇慧、陳志輝、顏乃欣、林怡璇和陳柏翰。

校友代表及社會公正人士代表也有9人，包括伊萬‧納威、李登科、陳小紅、陳皎眉、童子賢、賴鼎銘、龍應台、謝金河、鍾蔚文；3位教育部遴派代表分別為中研院研究員黃舒芃、教育部政務次長蔡清華、中山大學校長鄭英耀。

政大校方表示，校長遴選辦法於去年12月報教育部備查，收到教育部函復意見後，人事室依教育部函示修正校長遴選辦法，先前遴選辦法規定遴委會推薦產生候選人，需經出席委員1/3以上同意，現在調整為出席委員「過半數」同意，校務會議無異議通過。1070105

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