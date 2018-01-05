〈房產〉孫慶餘：永慶集團今年挑戰總銷5200億元、

永慶房產集團在 2017 年營運拉出長紅，該集團今 (5) 日指出，去年永慶總銷突破 4700 億元，年增率 11.5%，同時，永慶在全台新展店數也突破 120 店。永慶房產集團孫慶餘董事長表示，2018 年永慶將挑戰總銷 5200 億元及 150 間新展店的目標。

依此一永慶的新年度目標計算，集團總銷 5200 億元，年成長率將達 11%，新展店數 150 間，也將較去年成長 25%。

孫慶餘並表示，經營規模決定生存空間，將呈現大者恆大的格局，永慶以直營成功經驗、集團資源，全力協助全台加盟店經營及展店；而面對這幾年市場的反轉，永慶早已預見此趨勢，以集團資源持續投入創新科技，幫加盟店東夥伴們做好準備，再加上長期深耕建構的聯賣制度，因而，能持續拉大與同業的差距。