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〈房產〉孫慶餘：永慶集團今年挑戰總銷5200億元、

鉅亨網2018/01/05 18:38
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永慶房產集團在 2017 年營運拉出長紅，該集團今 (5) 日指出，去年永慶總銷突破 4700 億元，年增率 11.5%，同時，永慶在全台新展店數也突破 120 店。永慶房產集團孫慶餘董事長表示，2018 年永慶將挑戰總銷 5200 億元及 150 間新展店的目標。

依此一永慶的新年度目標計算，集團總銷 5200 億元，年成長率將達 11%，新展店數 150 間，也將較去年成長 25%。

孫慶餘並表示，經營規模決定生存空間，將呈現大者恆大的格局，永慶以直營成功經驗、集團資源，全力協助全台加盟店經營及展店；而面對這幾年市場的反轉，永慶早已預見此趨勢，以集團資源持續投入創新科技，幫加盟店東夥伴們做好準備，再加上長期深耕建構的聯賣制度，因而，能持續拉大與同業的差距。

面對今年前高後低的市況，孫慶餘表示，推估 2017 年買賣移轉棟數較前年成長僅 8.6% 的市場環境下，永慶集團依舊寫下 11.5% 年成長率、年度總銷 4700 億元的佳績！迎接 2018 年，將挑戰總銷 5200 億元及 150 間新展店的目標。

永慶房產集團今天舉辦「2017 菁英會頒獎典禮」，共表揚永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產上百位年度績優經紀人、店長及經營者，及超過 60 位積極投入公益回饋的公益董事和顧問們，董事長孫慶餘董事長更設宴款待來自全台的菁英們，感謝大家持續提供優質服務、並熱忱回饋社會。

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