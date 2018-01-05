楊麗環暗指招標有弊　預言桃捷綠線22日開標將流標

她表示，民進黨蔡英文總統的政見主軸就是要「國車國造」，但綠線捷運的投標被設下許多門檻，許多原本有資格的廠商無法投標，就連有國家投資的台灣車輛公司都被擋掉。傳言綠捷從開始到現在，一路增加限制，就是要為特定廠商量身訂做。她預言22日的開標一定會流標。

楊麗環指出，桃園綠捷工程七百多億也是她擔任立委期間極力爭取而來，如今果桃市府交通局在桃園綠捷的決策錯誤，她呼籲鄭文燦市長要懸崖勒馬，不要讓掮客黑手伸進綠捷，變成有心人士的提款機。

為桃園市長選舉暖身，國民黨籍參選人楊麗環5日舉行記者會，目標鎖定準備興建的桃園捷運綠線。她抨擊桃捷綠線工程招標黑箱作業，標案門檻為韓國車廂量身訂做，並預言22日將開標的機電工程標一定會流標。

陪同出席記者會的綠線監督聯盟召集人牛煦庭表示，前瞻軌道建設花出去的第一筆預算，就是桃園綠線捷運，但市府拿了一大堆理由卡台車，最後的結果就是國車無法國造，形同打臉蔡英文，他更指出，外傳整個標案就是為韓車量身訂造，內情不單純。

綠線監督聯盟副召集人史碩仁則說，鐵路局之前就是使用韓國自強號PP車廂，問題不斷，目前鐵路局與韓國還有官司，韓國車廂品質「有目共睹」，全世界很多國家都禁止韓國車廂進入，不了解綠線捷運為何要獨厚韓國。

鄭文燦對此回應表示，楊麗環選過兩次立委，都是用捷運綠線做訴求，「她的任內其實都沒有完成，事實上是我當市長之後，才把綠線核定，進行發包工作」，他強調發包規劃是按照PCM以及綜合規劃報告，希望她可以回去參考。

桃園市府交通局副局長張新福說，標案設定車輛規格，許多世界大廠都能做，非只有韓國廠商，桃捷綠線為重大工程，為求謹慎，要求要有捷運工程實績廠商投標無可厚非，「雙北推動軌道工程也是如此，並沒有刻意排斥台車」。