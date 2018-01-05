高市大眾運輸免費滿月　車流量減少空氣品質改善5%

高雄市政府為減緩冬季期間的空氣汙染，自106年12月至107年2月實施大眾交通運輸免費措施，實施至今已滿一個月，分析捷運沿線尖峰時段各主要道路中山路、博愛路、中正路、橋頭區成功路等車流量，12月車流量較11月減少5.14%，較105年12月減少8.03%。至於街道空氣品質的部分，不論是監測站或是捷運沿線微型感測器監測數值，均較未實施前交通尖峰時段改善約5至8%。

統計106年12月大眾交通運輸免費措施實施結果，各運具運量均較105年12月實施前成長；市區公車總運量約477萬，公路客運約51萬，輕軌約35萬，捷運尖峰時段約159萬，與105年同期公車比較成長6.09%，公路客運成長41.92%，捷運尖峰時段運量成長約26%。輕軌105年尚未全線通車，與未實施前106年11月運量比較輕軌成長約83%，總運量成長較105年成長約13.1%。



▲高雄市12月市區輕軌約35萬，與未實施免費措施前11月運量比較，輕軌成長約83%。（圖／高市環保局提供,2018.01.05）

分析捷運沿線各主要道路尖峰時段車流量後，環保局分析空氣品質監測站交通測站（鳳山站、復興站）數據，106年12月交通尖峰時段一氧化碳（CO）濃度平均比11月下降約5%；左營環潭路交通監測車一氧化碳（CO）濃度較實施前（10-11月）尖峰時段降幅達8.1%。若比對捷運沿線各微型感測器監測結果，106年12月一氧化碳（CO）濃度也較實施前（10-11月）尖峰時刻改善8.3%。從以上數據初步顯示，冬季大眾免費措施確實提升了民眾使用大眾運輸運量，並減少汽機車等私人運具之使用，也可能因而減少交通工具空氣汙染物之排放。

以12月的交通運量換算，一氧化碳減量199.76公噸，相當於淘汰1萬9,964輛二行程機車；碳氫化合物減量82.89公噸，相當於減少約0.4座中油高煉的年排放量；二氧化碳減量5,722.89公噸，約相當於2.6座都會公園的二氧化碳吸收量。

環保局長蔡孟裕表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，減少私人運具污染排放，守護市民健康的宗旨，本項措施實施至107年2月，呼籲民眾減少使用私人交通工具，儘量利用大眾運輸工具。環保局將會持續關注本項措施所帶來的效益與觀察成長情形追加經費，並同時加強高污染車輛管制措施，包括加強路邊車輛攔檢稽查、補助淘汰高污染車輛等，提升市民生活的環境品質。

