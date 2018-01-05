南港轉運站招商 北市預估成最大轉運點

（中央社記者劉建邦台北5日電）台北市副市長林欽榮今天宣布南港轉運站投資案將對外招商，他說，南港轉運站未來可銜接基隆交通，也會成為前往花蓮、台東轉運點，串聯東西部交通，預估成為北市最大規模轉運中心。

台北市都市更新處舉辦「商三特公辦都市更新案」及「南港轉運站興建營運移轉案」招商記者會，都更處表示，位在忠孝東路七段的商三特和南港轉運站東、西站的三塊基地鄰近南港車站、北部流行音樂中心、國家生技中心，規劃以公辦都更和BOT招商，民間投資金額達新台幣220億元。

副市長林欽榮說，2件投資案位處東區門戶交通樞紐，面積最大的商三特公辦都更案是北市府與台鐵合作招商和興建，北市將可取得一樓、二樓，並設置轉運站和大型會展中心，投資人可規劃大樓成為商場和旅館，今天對外公告招商內容。