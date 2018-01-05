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南港轉運站招商 北市預估成最大轉運點

中央社2018/01/05 18:38
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者劉建邦台北5日電）台北市副市長林欽榮今天宣布南港轉運站投資案將對外招商，他說，南港轉運站未來可銜接基隆交通，也會成為前往花蓮、台東轉運點，串聯東西部交通，預估成為北市最大規模轉運中心。

台北市都市更新處舉辦「商三特公辦都市更新案」及「南港轉運站興建營運移轉案」招商記者會，都更處表示，位在忠孝東路七段的商三特和南港轉運站東、西站的三塊基地鄰近南港車站、北部流行音樂中心、國家生技中心，規劃以公辦都更和BOT招商，民間投資金額達新台幣220億元。

副市長林欽榮說，2件投資案位處東區門戶交通樞紐，面積最大的商三特公辦都更案是北市府與台鐵合作招商和興建，北市將可取得一樓、二樓，並設置轉運站和大型會展中心，投資人可規劃大樓成為商場和旅館，今天對外公告招商內容。

他表示，北市府規劃南港轉運站未來可銜接基隆捷運或輕軌，轉運站內也設置前往花蓮、台東的轉運點，預期周邊帶來大批人潮，若招商成功，南港轉運站將可串連東、西部交通轉乘，並成為北市最大規模轉運中心。

公共運輸處副處長尚錦堂說，台北市三大轉運站包含台北、市府和圓山，每天服務約10萬名旅客，規劃南港轉運站為第四轉運站，未來往返桃園、基隆和新北路線設置在西站，東站則是往返宜蘭、花蓮、台東路線，商三特基地則是新竹以南及西部城市，招商內容15日正式公告。1070105

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