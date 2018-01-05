社區荒廢農地大改造 17處變身驚艷亮點

徐耀昌肯定社區居民無償提供場地，共同討論、購買材料、僱工施作，齊心努力形塑在地特色，達成在地生態永續改善居住環境，凝聚居民向心力。

苗栗縣長徐耀昌今天訪視頭份市珊瑚社區百年桂花飄香步道公園及下興社區洗衫坑溼地復育成果，讚嘆社區居民齊心將荒廢農地打造成美麗家園，成為縣府推動「魅力山城-營造微美心空間」優良示範社區。

縣府水利處副處長黃文璋指出，多年來持續推動社區規劃師駐地輔導計畫，去年運用營建署補助經費徵選17處社區進行綠美化與閒置空間活化，歷經近1年的培訓課程、社區規劃師駐地輔導及社區實作，今天展現亮眼成果，其中下興社區更榮獲城鄉風貌推動小組委員評選為特優第一名。

下興社區運用生態池概念，將既有洗衫坑溝圳環境加以改善，規劃成生態復育循環水池，魚蝦、蜆仔重現清澈小溪，一旁有機菜圃種的全是社區居民用心栽培、無施灑農藥的安心蔬果，同時架設太陽能板，兼顧綠能。

連續3年參與計劃的珊瑚社區發展協會，則以營造社區「焦炭窯風情與百年桂花飄香」特色，將以往逾千坪荒廢髒亂空地，打造成生態公園，鋪設碎石形成長廊步道，同時保存百年桂花樹及復育台灣原生種植物，彷彿被神奇綠手指施過魔法，令人驚艷。

黃文璋說，每個社區依提案內容給予新台幣20萬至30萬元不等補助經費，金額雖然不多，但改造成果讓社區環境品質、衛生條件明顯提升，更有效凝聚居民向心力，帶動社區活絡發展，對公部門而言，「是CP值很高的政策」。1070105