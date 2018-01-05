擴大服務整修　宜縣府「為民服務中心」暫移第一會議室

為方便洽公民眾與業務單位接洽，宜蘭縣政府擴大位於一樓縣民大廳的「為民服務中心」空間，除增設服務窗口，增加單位進駐之外，也將打通原本服務台後方的會議室，這項工程目前正在施作當中，預計3月2日可以完工。今（5）日正式貼出公告，施工期間，「為民服務中心」暫時遷移到一樓水池旁的「第一會議室」。
宜蘭縣政府為方便民眾洽公，在一樓縣民大廳設置「為民服務中心」，縣府所屬的稅捐、戶政、地政、社政等單位都派有專人在這裡提供服務。而為了擴大服務功能，目前正在進行「為民服務中心」空間改善。縣府計畫處為民服務科長許淑冠表示，為讓更多單位進駐，「為民服務中心」將進行空間擴大及調整，原本服務台後方的會議室將會打通。
許淑冠說，今（107）年1月2日開始，除了原本在中心內提供服務的四個單位之外，將增加農業、工商、工務、建設、勞政等單位進駐，這些單位進駐到「為民服務中心」的人員，目前已經在一樓水池旁原本的「第一會議室」提供為民服務。而新的「為民服務中心」將規劃16個服務窗口，除了提供目前進駐的單位以及為民服務科之外，也預留窗口給未來可能進駐的單位。
為讓前來洽公的民眾了解「為民服務中心」目前正處於施工階段，今天下午志工特地張貼公告，告知洽公民眾，自1月2日起至3月2日止，進行內部整修工程，原為民服務中心暫時遷移至一樓水池旁的「第一會議室」。
▲指示牌提醒民眾臨時「為民服務中心」位置。（圖／記者李清貴攝 , 2018.01.05）
▲指示牌提醒民眾臨時「為民服務中心」位置。（圖／記者李清貴攝 , 2018.01.05）