擴大服務整修　宜縣府「為民服務中心」暫移第一會議室

為方便洽公民眾與業務單位接洽，宜蘭縣政府擴大位於一樓縣民大廳的「為民服務中心」空間，除增設服務窗口，增加單位進駐之外，也將打通原本服務台後方的會議室，這項工程目前正在施作當中，預計3月2日可以完工。今（5）日正式貼出公告，施工期間，「為民服務中心」暫時遷移到一樓水池旁的「第一會議室」。

宜蘭縣政府為方便民眾洽公，在一樓縣民大廳設置「為民服務中心」，縣府所屬的稅捐、戶政、地政、社政等單位都派有專人在這裡提供服務。而為了擴大服務功能，目前正在進行「為民服務中心」空間改善。縣府計畫處為民服務科長許淑冠表示，為讓更多單位進駐，「為民服務中心」將進行空間擴大及調整，原本服務台後方的會議室將會打通。