歐股盤中─汽車類股領漲 泛歐 Stoxx 600升

週五 (5 日) 在汽車類股領漲帶動下，歐洲各主要股市皆走揚，泛歐 Stoxx 600 指數開盤上漲 0.35%。

汽車類股早盤漲逾 1%，其中，日前獲摩根大通 (JP Morgan) 調升股票評級，自「中性」升至「增持」的飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler)，股價大漲逾 2%。

另一方面，在搞出會計帳目不清醜聞的財務長，宣布職務異動後，週五早盤，零售商 Steinhoff 的股價上漲超過 5%。

至於科技股，Intel 晶片資安漏洞問題，讓蘋果公司所有產品都「中標」，消息一出，蘋果供應商戴樂格半導體 (Dialog Semiconductor)，週五早盤股價跌逾 4%。