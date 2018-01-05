NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈嘉義集團結婚　城隍廟祈福儀式國片《范保德》入選鹿特丹影展酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
鉅亨網

歐股盤中─汽車類股領漲 泛歐 Stoxx 600升

鉅亨網2018/01/05 18:46
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

週五 (5 日) 在汽車類股領漲帶動下，歐洲各主要股市皆走揚，泛歐 Stoxx 600 指數開盤上漲 0.35%。

汽車類股早盤漲逾 1%，其中，日前獲摩根大通 (JP Morgan) 調升股票評級，自「中性」升至「增持」的飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler)，股價大漲逾 2%。

另一方面，在搞出會計帳目不清醜聞的財務長，宣布職務異動後，週五早盤，零售商 Steinhoff 的股價上漲超過 5%。

至於科技股，Intel 晶片資安漏洞問題，讓蘋果公司所有產品都「中標」，消息一出，蘋果供應商戴樂格半導體 (Dialog Semiconductor)，週五早盤股價跌逾 4%。

受惠於美國勞動市場改善、就業數據亮眼，亞洲股市創 2007 年以來新高。

美國就業服務機構 ADP 數據顯示，12 月民間機構職缺增加 25 萬個，增幅高於經濟專家估計的 19 萬，是 2017 年 3 月以來最多。

大宗商品部分，市場對伊朗反政府示威所造成的供應風險感到憂心，導致原油價格漲至近兩年半來最高水平；不過，週五早盤略有下滑，布蘭特原油期貨跌 0.07%，報每桶 68.02 美元；美國原油期貨跌 0.1%，報 61.96 美元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
〈房產〉孫慶餘：永慶集團今...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan