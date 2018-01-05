2018開年好消息　國片《范保德》入選鹿特丹影展

《范保德》卡司驚人，包括黃仲崑、傅孟柏、莊凱勛、溫貞菱、黃健瑋、古斌、龍劭華、陳大天、呂雪鳳、賴佩霞、梅芳、劉克襄、陳向熙等，連息影多年的《花系列》知名演員王秀峰，也再度出演吃重角色。電影描述60歲的范保德在發現自己生病後，決定前往日本尋找50年前拋家棄子的父親，他兒子也參與了父親的尋父之旅。同時，一名香港年輕人意外被范保德尋父之旅牽動而來到台灣，兩段未知之旅就此展開。

今年鹿特丹影展台灣電影表現搶眼，除了《范保德》入選競賽片外，金馬獎最佳影片《血觀音》也被選為觀摩，短片也有許哲瑜的《重新破裂》入選。有趣的是，荷蘭導演大衛維貝克（David Verbeek），與中國流亡導演應亮在台拍攝的電影《小玩意》與《媽媽的口供》也都入選。第46屆鹿特丹國際影展「大銀幕獎」，將由當地專業影迷投票選出，並於2月4日揭曉。