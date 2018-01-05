真實劇場 台攝影家周慶輝星國藝術週參展

（中央社記者黃自強新加坡5日專電）「新加坡藝術週」是星國重要的年度藝術盛宴，台灣攝影家周慶輝成為受邀的藝術工作者外，並將在藝術週期間，以個人特展「真實劇場」進行關於攝影本質一連串的詰問與思考。
第6屆新加坡藝術週從17日起進行為期12天藝術饗宴。藝術週期間，有超過百場的展覽、論壇、工作坊及活動，可說是東南亞國家極具代表性的國際藝術博覽會，也是當代藝術發展的指標之一。
攝影藝術家周慶輝是唯一受邀與會的台灣影像工作者。他從1990年起透過攝影，深入觀察當代社會中的特定生活群體，以「創作攝影」的方式，詮釋人們熟知的生活故事。
周慶輝今天告訴中央社記者，他非常重視與對象團體間的互動，當他決定按下快門前，總會要求自己對特定現象和事實充分調查。因此，他的創作雖根植於社會現實，卻結合社會劇場概念，形成獨特的藝術表現手法。
周慶輝指出，他的創作攝影除展現社會重視的意圖和視覺力量外，更有「透過影像代替我存在的價值，告訴別人我在想什麼？透過攝影創作讓我的生活更多樣性！」的深層意涵。
成長於解嚴後新聞媒體蓬勃發展的年代，周慶輝雖從事講究時效的新聞攝影，卻也投入攝影創作及專題拍攝，諸如「停格的歲月—痲瘋村紀事」、「消失的群像—勞動者紀事」、「野想—黃羊川計劃」等大型計畫，均讓他屢獲諸多攝影獎項肯定。
周慶輝近年來作品雖多次受邀參與國際各大美術館、藝術中心展，但仍不斷推陳出新，從昔日攝影工作者被認定的「獵人」身分，轉變為「導演」的角色。他運用「編導式攝影」手法，呈現了更多屬於台灣的藝術美學。
周慶輝強調，透過拍攝人事時地物的過程可以認識自我，進而了解周邊的生活環境及社會。他希望運用當代藝術手法，對今天台灣社會提出不同的觀點、疑問與想法，其中，「攝影」就是用來溝通的最重要媒介。1070105