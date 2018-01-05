真實劇場 台攝影家周慶輝星國藝術週參展

（中央社記者黃自強新加坡5日專電）「新加坡藝術週」是星國重要的年度藝術盛宴，台灣攝影家周慶輝成為受邀的藝術工作者外，並將在藝術週期間，以個人特展「真實劇場」進行關於攝影本質一連串的詰問與思考。

第6屆新加坡藝術週從17日起進行為期12天藝術饗宴。藝術週期間，有超過百場的展覽、論壇、工作坊及活動，可說是東南亞國家極具代表性的國際藝術博覽會，也是當代藝術發展的指標之一。

攝影藝術家周慶輝是唯一受邀與會的台灣影像工作者。他從1990年起透過攝影，深入觀察當代社會中的特定生活群體，以「創作攝影」的方式，詮釋人們熟知的生活故事。