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中央社

2017為紀錄以來次高溫年 最熱非聖嬰年

中央社2018/01/05 18:53
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社奧斯陸4日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）的天氣監測中心今天表示，去年是全球有紀錄以來的次高溫年，只比2016年稍微涼爽，出現了從野火到北極冰層融化等氣候變遷的跡象。

路透社報導，哥白尼氣候變化服務（CopernicusClimate Change Service）是第一個報告2017年氣候狀況的重要國際氣象機構，它表示去年地球表面平均氣溫是攝氏14.7度，比前工業化時代高1.2度。

哥白尼氣候變化服務指出，去年比「有紀錄以來最熱的2016年稍微涼爽，比原本的次高溫年2015年更暖和」。氣溫紀錄可追溯到19世紀末。

哥白尼氣候變化服務負責人泰波（Jean-NoelThepaut）告訴路透社：「令人震驚的是，17個最熱的年分中，有16個出現在本世紀。」他還說，人為的排放正在助長暖化趨勢，這已成為壓倒性的科學共識。

這項研究結果符合聯合國世界氣象組織（WMO）去年11月的預測，認為2017年將是僅次於2016年的次高溫或第3高溫年。

聖嬰現象造成2016年特別高溫，這是每隔幾年從太平洋釋出熱量的自然事件。

由歐洲中期天氣預報中心（European Center forMedium-Range Weather Forecasts）營運的哥白尼氣候變化服務指出，去年是最熱的非聖嬰年。（譯者：中央社陳彥鈞）1070105

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