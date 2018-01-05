2017為紀錄以來次高溫年 最熱非聖嬰年

（中央社奧斯陸4日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）的天氣監測中心今天表示，去年是全球有紀錄以來的次高溫年，只比2016年稍微涼爽，出現了從野火到北極冰層融化等氣候變遷的跡象。

路透社報導，哥白尼氣候變化服務（CopernicusClimate Change Service）是第一個報告2017年氣候狀況的重要國際氣象機構，它表示去年地球表面平均氣溫是攝氏14.7度，比前工業化時代高1.2度。

哥白尼氣候變化服務指出，去年比「有紀錄以來最熱的2016年稍微涼爽，比原本的次高溫年2015年更暖和」。氣溫紀錄可追溯到19世紀末。