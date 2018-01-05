議場門鎖再遭破壞 蘇嘉全遺憾盼理性問政

（中央社記者溫貴香、蘇龍麒台北5日電）立法院長蘇嘉全今天表示，有立委於院會散會後使用鎖具反鎖議場大門等行為，表示相當遺憾。他呼籲各黨團理性問政，讓所有立委都能有合法審查議案的空間。

立法院第4會期臨時會第1次院會在蘇嘉全宣布散會後，民進黨立法院黨團舉行黨團會議期間，時代力量5名立委包括黃國昌、徐永明、洪慈庸、林昶佐和高潞‧以用‧巴魕剌，為反對臨時會審查勞動基準法（簡稱勞基法）部分條文修正草案，進入議場，擊碎議場內各個門的強化玻璃，以鐵鍊鍊住，將門封死。

另外，立法院議場正門口，國民黨立委林德福、馬文君、黃昭順等人就立刻在議場外排班，要搶得勞基法部分條文修正草案的遞案權，國民黨立委已經準備數百案的修正動議。