藝遊味盡暖心 身障天使體驗文化平權

庇護農場學員在主任竺士偉帶領下，今天先參訪十三行博物館，導覽員貼心的分組導覽參觀常設展、擴增實境視訊直播，體驗十三行文化時的山豬與梅花鹿，在眼前跳動。

廣告創意人徐文建於2013年發起「藝遊味盡」圍爐與參訪藝文場館，讓身障者、視障者有機會走向戶外人群，體驗新科技。今年的溫馨圍爐，邀市議員林金結、邱烽堯打菜服務憨兒並致贈紀念品共樂。

（中央社記者黃旭昇新北5日電）第四屆「藝遊味盡」歲末感恩今天邀新北市大安庇護農場學員，參訪十三行博物館、林家花園，435藝文特區、濕地故事館，在無障礙設施中體驗友善的文化平權，也動手體驗DIY。

動力沙地貌沙箱、DIY襪子娃娃等活動讓農場喜憨兒愛不釋手。導覽老師姚仲廷、林士恭細心地指導要如何黏貼玩偶，淺顯說明十三行的考古歷史。

博物館秘書錢曉珊接受中央社記者訪問表示，身心障礙者雖是小眾，但也是博物館重要的服務對象，早就持續推動降低各種年齡或身心障礙者參與博物館活動的限制，鼓勵平等參與文化活動。

錢曉珊說，接待過視障者以大字版文宣介紹，自閉症病友則可預約提早入博物館參觀，不受外界打擾。銀髮族親子與失智者，可以烤「人面陶罐餅乾」，體驗觸覺、味覺、視覺、嗅覺。

錢曉珊說，為貼心迎接身障人士與理解語言肢體動作背後的意義，博物館也邀專業人士培訓導覽技巧。曾經有自閉症小孩的媽媽，稱讚十三行很貼心，以往，怕打擾其他遊客或異樣眼光，她不曾帶孩子外出休閒。

老師王昱涵、鍾依辰帶著學員參訪林家花園，透過導覽老師崔筱蓉、趙文瑜體會林園之美。濕地故事館熱心的志工導覽老師張錫塒、盧國生、黃玉梅講解新北市的濕地風貌。

竺士偉說，博物館藝文之旅初體驗，讓學員與外界接觸，也減輕照顧者的壓力，公益活動很棒。

徐文建表示，大安庇護農場每件作品都是身障者努力的成果，希望社會以實際行動支持，為身障天使加油打氣。

市府文化局長林寬裕、環保局長劉和然表示，博物館與故事館隨社會脈動提供嶄新、共享的文化服務，透過軟硬體創新與更新讓文化平權，希望民眾更樂於走進博物館。1070105