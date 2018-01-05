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台股週線連4紅 市值下週挑戰33兆元

中央社2018/01/05 19:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北5日電）延續去年底的漲勢，台股週線拉出4連紅氣勢，並逼近前波高點10882點，市值下週有機會挑戰新台幣33兆元新猷。

根據台灣證券交易所統計，截至1月5日止，全體上市公司市值32兆5587.57億元，較去年12月29日增加7268.22億元，增幅約2.28%。

證交所表示，本週加權股價指數上漲236.94點，漲幅約2.23%；台灣50指數上漲167.38點，漲幅約2.10%；寶島股價指數上漲278.13點，漲幅約2.27%。

產業別指數方面，以航運類指數上漲4.52%漲幅最大，觀光類指數下跌2.58%跌幅最大；未含金融類指數上漲199.87點，漲幅約2.21%；未含電子類指數上漲235.46點，漲幅約1.63%；未含金融電子類指數上漲167.28點，漲幅約1.35%。

證交所指出，本週集中交易市場總成交金額5312.39億元，全體上市股票成交金額4942.27億元，股票成交量週轉率1.62%。

各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為半導體類933.83億元、占18.89%，電子零組件類853.93億元、占17.28%，光電類620.89億元、占12.56%。

成交量週轉率前3名產業為電子零組件類5.60%、航運類3.25%、通信網路類3.04%。

證交所表示，今年初開盤至今共4個交易日，集中市場總成交金額5312.39億元，市場日平均成交金額1328.10億元，股票成交量週轉率1.62%，股票日平均成交量週轉率0.41%。1070105

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