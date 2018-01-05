下載鯨豚擱淺通報App 人人可當救援天使

（中央社記者楊淑閔台北5日電）農委會林務局公布，通報救援鯨豚除可撥打專線0928-539-977（我想救救鯨鯨）；即日起用手機下載「鯨豚擱淺通報」App，可上傳照片及位置，讓救援行動更精確判斷、儘速搶救。

林務局保育組組長夏榮生指出，「中華鯨豚擱淺處理組織網（TCSN）」原本就設有前述24小時救援專線，供各界通報；但是電話通報，有時無法清楚陳述擱淺的位置及傷勢，因此再開發出「鯨豚擱淺通報」App供民眾下載，可上傳照片及手機定位的位置，幫助專家分析現況、儘速抵達現場救援。

她補充，全球鯨豚種類約80種，台灣海域洋流交會，可見的就多達近30種、占比超過1/3，其中瑞氏海豚、長吻飛旋原海豚、熱帶斑海豚是最常見種類，偶有虎鯨、大翅鯨等大型鯨豚洄游時經過東部海域。