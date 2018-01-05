礦物細料堆金門 縣府要求限期回運

（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）中鋼子公司中聯資源公司在金門堆砌近萬噸礦物細料，引來民眾疑慮；金門縣副縣長吳成典今天表示，已要求廠商限期回運，廠商「勉強接受」。

金湖鎮料羅圓環附近最近出現深灰色粒料堆置，民眾懷疑是「爐渣」或「脫硫渣」，憂心有污染環境的危險，而向環保局舉報。

經過縣政府環保局初步調查，這批物料是中鋼子公司中聯資源販售的礦物細料，是經濟部核准的產品，用途是作為低強度混凝土CLSM副原料使用。環保局已派員到各堆置點採集樣品送檢，檢測報告預計下周出爐。

雖然檢驗結果尚未出爐，吳成典今天邀集中聯資源總經理蔡沛宏等人，進一步了解這批礦砂的來源和處置方法。