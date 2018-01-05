NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈球衣退役日撞期　皮爾斯不太樂意神明不保佑　警廟埕逮肇逃通緝犯酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
鉅亨網

CBInsights 最值得投資企業大賽冠軍是阿里

鉅亨網2018/01/05 19:18
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

新浪科技今 (5) 日報導，由美國投資界知名風險投資數據分析公司 CBInsights 組織的全球「最值得投資企業」大賽上，阿里巴巴 (BABA-US) 一路淘汰諾華製藥 (NVS-US)、迪士尼 (DIS-US)、特斯拉 (TSLA -US) 和蘋果 (AAPL-US)，並在 1 月 5 日的最終投票輪中擊敗亞馬遜 (AMZN-US) 贏得總決賽，被視為最值得投資且長線持有 10 年的公司。

阿里巴巴股價

據了解，CBInsights 在全球範圍內挑出了 64 家各個領域的最熱門公司，包括蘋果、Google(GOOGL-US)、Facebook(FB-US)、特斯拉等互聯網新貴，德國大眾、高盛 (GS-US)、IBM(IBM-US) 等傳統巨頭，以及阿里巴巴、騰訊 (0700-HK) 等中國公司，大賽以類似 NBA 季後賽對決的賽制對投資機構和基金經理們開放投票，最終選出最值得投資的公司。

除阿里巴巴外，還有 6 家中國公司入圍此次大賽，分別是小米，騰訊，今日頭條，京東，百度 (BIDU-US) 和滴滴。其中，騰訊在八進四中敗於亞馬遜；百度在半決賽中敗於 Google ；滴滴、小米在十六進八中分別敗給 Uber、蘋果；京東 (JD-US) 和今日頭條則在首輪負於迪士尼與 Airbnb 出局。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字阿里巴巴特斯拉蘋果亞馬遜滴滴出行新創共享經濟headline
〈潘健成開講〉FLASH價...邑錡受惠設計+量產策略奏效...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan