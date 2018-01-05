向新書爆白宮內幕 川普前策士金主斷援

川普的律師向沃爾夫發出的存證信函寫道：「你的著作對川普先生虛假/無根據的陳述，構成書面誹謗、自成書面誹謗、錯誤暴露侵犯隱私、侵害契約關係，以及誘使違約等。」

法新社報導，沃爾夫（Michael Wolff）新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury: Insidethe Trump White House），將美國總統川普描繪為精神不穩定及無法勝任總統職務。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）記者沃爾夫大爆白宮內幕的新書今天上市，書中大量引述白宮前首席策士巴農言論。川普的律師已對巴農發出禁制令（ceaseand desist order）律師函，金主也與他斷絕聯繫。

這本書的書摘本週曝光。書摘引述巴農（SteveBannon）指控，川普長子小川普（Donald Trump Jr.）與克里姆林宮有聯繫的律師會面，是「叛國」之舉，還說懷有總統夢的第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）「腦子進水」。

但對許多高層幕僚來說，川普本人最不討喜。

書中稱，對「梅努欽（Steve Mnuchin，財政部長）和蒲博思（Reince Priebus，白宮前幕僚長）而言，總統是個『白痴』。對寇恩（Gary Cohn，川普首席經濟顧問）來說，他『像屎一樣蠢』。麥馬斯特（H.R.McMaster，國家安全顧問）認為，他是個『笨蛋』。這個名單還很長」。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）稱這本書「純屬幻想」。「我不認為（美國人）真的關心一個過去沒人聽過的作者寫的垃圾，或有意散播消息的遭解雇員工。」

然而，私底下，巴農的背叛激怒了川普。巴農協助川普與極右派民族主義者搭上線，並創造一個挺川普的媒體生態系統。

川普昨天在白宮羅斯福廳表示：「他昨晚才說我是個偉人。顯然他的論調轉變得很快。」

桑德斯建議雇用巴農的布萊巴特新聞網（Breitbart News）考慮解雇他。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，巴農未遭解雇，但他的主要金主已正式與他斷絕聯繫。

華郵引述保守派億萬富翁金主莫瑟（RebekahMercer）說，她的家族已有數月未與巴農聯繫、未捐款支持他的政治理念，「也不支持他近來的行為與發言」。（譯者：中央社陳妍君）1070105