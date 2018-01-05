清大化學系特殊選才 枋寮高中獲唯二名額

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）位於屏東縣偏鄉的枋寮高中高3學生陳姿鳳及陳映沂透過清華大學特殊選才管道，雙雙錄取清華學院學士班及化學系，2人並包辦特殊選才化學系唯二2個名額。
「我覺得很開心，也希望透過我們的錄取，鼓勵學弟妹不要因為是就讀偏鄉學校，就覺得一定考不上好學校」陳映沂是從枋寮國中直升枋寮高中，她表示，沒有到外地學校就讀，是因為老師和同學都熟悉，且留在枋寮高中可以利用繁星推薦入學。
陳映沂和陳姿鳳兩人從高一開始就一起參加科展，以研究電池觸媒為題材，在全國科展拿到第一名，在國際科展拿到四等獎，兩人去年10月到日本以英語發表演說，以這些資歷申請清華大學特殊選才管道，囊括了化學系在特殊選才所釋出的唯二2個名額。
陳映沂和陳姿鳳說，當初參加科展不是為了升學，老師希望他們透過科展能到更多的地方接觸不同的事務開拓視野，因為參加科展，她們到台北參賽，也參加全國化學營，還到日本發表論文，增廣了視野，真的非常感激學校和老師。
陳姿鳳已透過台灣大學希望入學管道錄取藥學系，陳姿鳳表示，會選擇台大藥學系就讀，因為參加過醫學營對藥學產生興趣，母親是印尼新住民，印尼的醫療不那麼進步，再加上家人有用成藥的習慣，都讓她決定就讀藥學系，改善這些現象。
陳姿鳳父親在她幼稚園時過逝，母親獨力扶養她和弟弟，家裡是低收入戶，從小就努力讀書爭取獎學金賺學費，去年獲得總統教育獎。1070105