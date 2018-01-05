清大化學系特殊選才 枋寮高中獲唯二名額

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）位於屏東縣偏鄉的枋寮高中高3學生陳姿鳳及陳映沂透過清華大學特殊選才管道，雙雙錄取清華學院學士班及化學系，2人並包辦特殊選才化學系唯二2個名額。

「我覺得很開心，也希望透過我們的錄取，鼓勵學弟妹不要因為是就讀偏鄉學校，就覺得一定考不上好學校」陳映沂是從枋寮國中直升枋寮高中，她表示，沒有到外地學校就讀，是因為老師和同學都熟悉，且留在枋寮高中可以利用繁星推薦入學。

陳映沂和陳姿鳳兩人從高一開始就一起參加科展，以研究電池觸媒為題材，在全國科展拿到第一名，在國際科展拿到四等獎，兩人去年10月到日本以英語發表演說，以這些資歷申請清華大學特殊選才管道，囊括了化學系在特殊選才所釋出的唯二2個名額。