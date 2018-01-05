時力禁食抗議勞基法 府：請回歸議事討論

但下午5時40分左右，黃國昌等5位時代力量立委主動撤出議場，結束近兩小時占據議場行動，並直接在議場外召開記者會，黃國昌說，今天他們在立法院的占領行動，因為只有5人，無法阻擋60多位執政黨立委的大軍。

黃國昌表示，但他要邀請所有曾經與他們走過馬政府那段毀憲亂政的執政黨立委摸摸良心，當初是如何批判前總統馬英九、國民黨，如何號召全民，要馬英九不能將手伸進立法院，踐踏國會的自主。

他宣布，時代力量5位立委會步行至總統府，在總統府前坐下，展開禁食的活動，直到執政黨主席、總統蔡英文出來面對，給大家一個交代；新生代的怒吼、勞工的怒吼，這些聲音他們責無旁貸，要讓蔡總統聽清楚她心裡最軟的一塊，過去這段時間一次又一次所提出的呼籲。

總統府發言人林鶴明晚間受訪表示，為了讓勞工有更好的勞動條件，也助益產業的持續發展，有關勞基法的檢視與修正，行政部門正就各方的意見，勞工、產業在勞基法上的實際適用情形，做整體的考量。行政部門也將與國會充分溝通，確保這項修法工作做到最好。

林鶴明說，目前相關法案已經在國會審議當中，請幾位立委回歸國會議事，理性討論。1070105