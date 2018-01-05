〈潘健成開講〉去年營運衝高 股利可望同步創高 法人

FLASH 控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 董事長潘健成今 (5) 日表示，去年營運亮眼，純益將創新高，盈餘分配預料也會同步創高，法人估約在 16-18 元左右，以今 (5) 日收盤價 296 元計算，殖利率約 5% 左右。

潘健成說，第 1 季 FLASH 價格下來是正常循環，預期第 3 季需求就會回升，到了第 3 季旺季時，營運動能又可望逐步回升，預期 3 年內群聯將可成為碩果僅存的控制晶片廠商 (扣除原廠自己擁有)。

他強調，去年營運亮眼，是因為 2013 至 2014 年的耕耘結果，今年會努力耕耘，力拚今、明年營運表現可以維持強勢，衝破 2017 年高峰，而也因去年亮眼表現，因此盈餘分配預期將會創新高紀錄，法人估約 16-18 元。