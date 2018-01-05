商辦租賃需求大 內科西湖段空置率低

信義全球粗分台北市9大商圈中，空置率在5%以下者占6個，其中以內科西湖段空置率僅1.51%最低，其次是站前西門段的1.98%、第三是南京東路四、五段的2.31%。

信義全球資產經理王維宏指出，內科廠辦市場近一年平均租金每坪約1148元，租賃需求強勁，西湖、文德、舊宗3個商圈的租金同步上揚，空置率非常緊縮，內科整體平均空置率為4.52%；其中，西湖段空置率僅1.51%，舊宗段空置率降至6.66%，首度低於文德段的7.8%。

王維宏說，內科西湖段商辦早在20年前即開發，當地科技公司若要擴大辦公室面積，或原本在市區的科技公司欲移至台北市中心外圍，多會選擇內科或南港一帶，且多喜歡沿捷運站周遭挑選適合辦公場地，因此需求相對強勁，空置率自然少。

他說，因為開發得早，西湖和港墘捷運站周遭空地罕有，新辦公空間供應稀少，既有的舊大樓又不到都更的年齡，若無容積獎勵也就無誘因拆除重建，因此西湖段的辦公空間空置率極低，租金不漲都難。

戴德梁行研究顧問部協理薛惠珍表示，2017年第4季內科園區無新供給，西湖段在2017年第2季新供給的「長虹新世紀大樓」受惠於強勁需求，全棟進駐率已逾90%。

文德段延續前幾季穩定去化趨勢，雖有部分大樓大面積空置釋出，但在酒品貿易商及零售業進駐兩相抵銷下，空置面積變動不大，第4季空置率微幅下降至11.1%。舊宗段租賃去化仍相對冷清，以小面積租賃居多，空置率微幅上升至25%。

薛惠珍指出，2018年預計內科這三區段僅有2400坪新供給進入市場，主要是位於西湖段基湖路10巷的廠辦大樓；西湖段再要有大量供給釋出至少是3年後的內科之心BOT案，在市場需求強勁下，未來租金仍具上揚動能。1070105