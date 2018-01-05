〈台幣頻升高〉驚見衝破29.5元 央行證實外資沒炒

新台幣今 (5) 日在暌違逾 4 年後首見升破 29.5 元關卡，市場有聲音質疑是否熱錢正在炒匯，央行外匯局長顏輝煌對此直接回應，元月以來外資已買超台股多達 260 億元，近日新台幣飆升，「沒有看到炒匯，主要是鎖定股市，國際資金進來都有買股」。

台股加權指數今日漲勢稍歇，終場僅上漲 31.17 點來到 10879.8 點，不過，匯市卻持續見到新台幣激烈飆漲，睽違逾 4 年來首見衝破 29.5 元心理關卡最高來到 29.476 元，創 2013 年 11 月中旬以來新高，不過，終場再度拉回 29.5 元，外匯交易員認為 29.5 元應為短期彭淮南防線位置。