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蘋果身陷降速門 這幾家電池生產商可望受益

鉅亨網2018/01/05 19:37
鉅亨網 / NOWnews
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蘋果 (AAPL-US) 身陷降速門，消費者集體申訴風暴正要朝向蘋果而來，上海證券通 4 日報導，蘋果承認 「 故意讓舊款 iPhone 的運行速度變慢，目的是為了保護電池穩定性 」，並且對用戶發出 「 我們知道讓你們失望了 」道歉白皮書。

上海證券通認為，蘋果降速門事件，將刺激電池需求趨於旺盛。相關蘋果電池供應商可望從中受益，並指出受惠的蘋果電池生產商包括德賽電池 (000049-CN)、欣旺達 (300207-CN)。

台廠方面，電池模組供應商的新普 (6121-TW) 與順達科 (3211-TW)，也有機會受惠

據報導，蘋果公司已修改電池更換政策，不再進行額外電池狀況檢測，只要 iPhone 6 及後續機型用戶支付 29 美元並且設備無損壞，即可更換電池。這是蘋果公司為應對「降速門 」 事件再次做出讓步。

此前，蘋果提前一個月啟動全球電池更換計劃並貫穿 2018 整年，還將費用從 79 美元降至 29 美元，中國從 608 元人民幣降到 218 元人民幣。目前，蘋果降速門已引發全球 17 起集體訴訟，未來或迫於壓力實行免費更換。

據專業機構預估，截至 2017 年 4 月，全球「使用中」的 iPhone 約有 7.28 億支，其中 14 年、15 年上市的 iPhone 6 和 6s 占比達 39%，約 2.84 億支。由於多數使用超過兩年，具有更換電池需求。

專業機構 Newzoo 指出，假設按 100 元人民幣 / 支價格計算，10% 的 iPhone 6 和 6s 更換電池，對應採購額達到約 30 億元人民幣。如果免費更換，採購額可能突破 300 億人民幣。

據經濟日報日前報導，蘋果宣布大幅調降 iPhone 更換電池的價格，預料將掀起一波 iPhone 換電池熱，台廠方面，電池模組供應商的新普 (6121-TW) 與順達科 (3211-TW)，有機會受惠於換電池的商機，新普是 iPhone 電池模組供應商，可直接受惠，順達科則是間接受惠。

新普股價

 

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