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神明不保佑壞人　肇逃通緝犯躲藏廟埕遭逮

記者蘇榮泉／雲林報導2018/01/05 20:18
▲105年發生車禍肇事逃逸的許男為求心安躲在廟埕牆角避寒，員警在巡邏時發現他上前盤查後逮捕移送法辦。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.05）
▲105年發生車禍肇事逃逸的許男為求心安躲在廟埕牆角避寒，員警在巡邏時發現他上前盤查後逮捕移送法辦。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.05）

做壞事神明也不保佑，105年發生車禍肇事逃逸的許男，身形狼狽的他為求心安，躲在廟埕牆角避寒，台西警分局崙豐所員警在巡邏時發現他上前盤查，利用警政電腦應用系統行動載具M-police查詢，發現這個身材瘦高的男子是通緝犯，將他逮捕移送法辦。

5日中午13時許，崙豐所警員李彥鋒與役男沈綱中執行巡邏勤務，行經台西鄉五港村安西府時，發現有一個男子躲在廟埕前的角落，眼神恍惚頭髮凌亂模樣相當狼狽。員警上前關心他，先生你怎麼了？發生什麼事嗎？男子看到警察站在眼前嚇得低下頭不發一語，雙手直發抖，員警覺得奇怪請他配合盤查。


▲崙豐所警員帶回偵訊問，許男不說話頻點頭。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.05）

清查時員警發現，眼前的這名男子正是在105年時發生車禍案件肇事逃逸的許男，李員問，你發生肇事逃逸案件被通緝你知道嗎？許男不說話頻點頭。許男告訴警方，105年時在晚上要回麥寮，當時因視線不佳與人發生車禍，他一時害怕並未下車查看就跑走。

許男東躲西藏，經常到廟宇附近藏身，心想神明會保佑他，沒想到躲在廟埕還是被警察逮到，警方告訴他，發生車禍案件一定要處理，肇事逃逸最要不得，也難逃良心的譴責，勸他要勇敢面對不要逃避。
 

關鍵字肇事逃逸m-police通緝犯
偷民進黨部韓竊刑滿　今驅逐出境

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