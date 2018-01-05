神明不保佑壞人　肇逃通緝犯躲藏廟埕遭逮

做壞事神明也不保佑，105年發生車禍肇事逃逸的許男，身形狼狽的他為求心安，躲在廟埕牆角避寒，台西警分局崙豐所員警在巡邏時發現他上前盤查，利用警政電腦應用系統行動載具M-police查詢，發現這個身材瘦高的男子是通緝犯，將他逮捕移送法辦。

5日中午13時許，崙豐所警員李彥鋒與役男沈綱中執行巡邏勤務，行經台西鄉五港村安西府時，發現有一個男子躲在廟埕前的角落，眼神恍惚頭髮凌亂模樣相當狼狽。員警上前關心他，先生你怎麼了？發生什麼事嗎？男子看到警察站在眼前嚇得低下頭不發一語，雙手直發抖，員警覺得奇怪請他配合盤查。