台灣原創IP搶商機 前進亞洲最大授權展

今天在台北的記者會上邀請上海及香港授權展角色登場，包含去年入圍金馬獎動畫長片的「小貓巴克里」，擁有百萬粉絲的人氣插畫家「美美」、「某人日常」及「鬧一波大師」，還有服飾品牌猴子大王「八奈奈」、台北捷運文化宣傳大使「麻吉貓」、「莎拉公主病」等，可愛角色齊聚，吸引眾人目光。

IP（智慧財產權，Intellectual Property）已成為近年市場熱門關鍵字，文化部為協助國內文創業者拓展國際商機，將台灣多元圖像及角色推至國際，以「Fresh Taiwan台灣原創館」形象，陸續參與上海國際品牌授權展、香港國際授權展及日本授權展等國際展會。

（中央社記者江佩凌台北5日電）台灣多組原創IP在文化部協助下，去年10月在上海授權展參展期間創下新台幣2元億以上佳績，近日將赴香港乘勝追擊，前進亞洲最大授權展搶商機，推廣台灣原創角色進軍國際市場。

擁有圖文創作9年經驗的林聰裕，以結合南極企鵝與日月潭孔雀而誕生的「混血兒」原創IP「皮寬」，成功發展角色經濟，林聰裕今接受中央社記者訪問時形容，授權展就像「談戀愛」，第一眼互看「喜歡」，接著要好好培養感情才能成功步入禮堂「結婚」。

林聰裕提到，「培養感情」過程中，除了讓對方明白角色優勢，談IP授權的細節也要很彈性，如有些廠商會要求分期付授權金等，雖然風險較高，但他認為新品牌要能多曝光，勢必多少要有些調整，才能促成合作。

擁有「麻吉貓」、「莎拉公主病」等知名角色IP的人容文創執行長黃志平分析，香港雖然不大，卻是進出口的大城市，和中國大陸或台灣做純商品跨界授權的方式有些不同，主要多是商場展覽和禮、贈品的IP授權。

黃志平透露，已有香港廠商看到「麻吉貓」和台北捷運的合作感到很有興趣，目前正在談結合香港「叮叮車」等大眾運輸的授權包裝。

文化部文創發展司副司長方衍濱致詞表示，文化部2年前開始推動圖像授權，期間前進亞洲3大授權展戰場，自上海、香港、東京走過一輪，再度展開第二輪，去年10月赴上海，光前4場授權展的訂單產值就高達6.6億新台幣，可見台灣文創擁有無限創意。

香港貿發局台灣總經理潘慧心指出，香港授權展已邁入第15年，今年將有380個參展商，來自超過10個國家地區，已成為亞洲最大授權展；她認為，透過活動能讓香港和台灣文創工作者有很多交流機會，除了談生意爭取商機，創作上也能進一步激盪出新火花。

根據新聞稿指出，Fresh Taiwan台灣原創館去年10月在上海國際品牌授權展參展期間，3天入場人數超過2000人，引來國際授權協會注目，現場簽訂合作意向書更創下新台幣2億元以上佳績，授權面向包含服飾、生活用品、文具禮品、娃娃機、電動玩具等多元品項，未來Fresh Taiwan台灣原創館還將赴東南亞市場媒合。1070105