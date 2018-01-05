陸提新規 支持企業以人民幣跨境結算

（中央社記者翟思嘉上海5日電）中國人民銀行（大陸央行）今天公布，支持企業使用人民幣跨境結算，並提出便利境外投資者以人民幣直接投資措施，利潤所得可依法自由匯出。這被認為是推動人民幣國際化的一環。
人行在官網公告，凡依法可使用外匯結算的跨境交易，企業都可以使用人民幣結算。支持銀行以服務實體經濟、促進貿易投資便利化為導向，按照現有人民幣跨境業務政策創新金融產品。
其次，為服務「一帶一路」建設，滿足個人項下雇員報酬、社會福利、贍家款等人民幣跨境結算需要，銀行可在「展業三原則」的基礎上，為個人辦理其他經常項目人民幣跨境收付業務，便利境內個人將境外合法收入匯回境內使用，以及境外個人將境內合法人民幣收入匯出境外。
三是支持境外投資者以人民幣參與境內碳排放權交易。四是便利境外投資者以人民幣進行直接投資。
同時，人行表示，便利境外投資者以人民幣進行直接投資，確保境外投資者利潤所得依法自由匯出。企業在境外透過發行債券和發行股票募集的人民幣資金，可匯入境內使用。
不過，人行強調，境外投資者在境內依法取得的利潤、股息等投資收益，銀行按規定審核相關證明資料後辦理人民幣跨境結算，確保境外投資者利潤所得依法自由匯出。
澎湃新聞報導，這項通知是對去年8月「國務院關於促進外貿增長若幹措施的通知」的具體落實，按職責分工負責，人行和中國國家外匯管理局負責的方面包括保障境外投資者利潤自由匯出以及進一步擴大市場准入對外開放範圍。
報導引述一名銀行界人士說：「新規更多的是將現有的跨境人民幣業務法規中一些相對滯後的細節規定進行了修改，不少方面是與現有的外匯政策保持一致。」1070105