陸提新規 支持企業以人民幣跨境結算

（中央社記者翟思嘉上海5日電）中國人民銀行（大陸央行）今天公布，支持企業使用人民幣跨境結算，並提出便利境外投資者以人民幣直接投資措施，利潤所得可依法自由匯出。這被認為是推動人民幣國際化的一環。

人行在官網公告，凡依法可使用外匯結算的跨境交易，企業都可以使用人民幣結算。支持銀行以服務實體經濟、促進貿易投資便利化為導向，按照現有人民幣跨境業務政策創新金融產品。

其次，為服務「一帶一路」建設，滿足個人項下雇員報酬、社會福利、贍家款等人民幣跨境結算需要，銀行可在「展業三原則」的基礎上，為個人辦理其他經常項目人民幣跨境收付業務，便利境內個人將境外合法收入匯回境內使用，以及境外個人將境內合法人民幣收入匯出境外。