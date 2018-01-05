兩韓將會談 菲：盼帶來和平穩定

凱耶塔諾對美國及南韓決定延後聯合軍事演習表示肯定，稱此舉有助降低緊張，為南北韓恢復會談開啟一扇門。

南韓統一部今天稍早宣布，平壤接受首爾的提議，9日在邊界板門店「和平之家」舉行官方會談。

菲律賓外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）今天發表聲明說：「菲律賓希望北韓恢復與南韓對話的決定，可讓各方推動朝鮮半島非核化、朝鮮半島與亞太其他地區和平與穩定的努力，取得有意義的進展。」

（中央社記者林行健馬尼拉5日專電）南北韓即將於9日舉行兩年多來首次正式會談，菲律賓政府希望這將為朝鮮半島帶來和平與穩定，並表示馬尼拉願為此貢獻力量。

他對致力協調南北韓回到談判桌的國際社會成員表示感謝，包括東南亞國家協會（ASEAN）與中國。

凱耶塔諾重申，馬尼拉願在促進朝鮮半島和平與穩定的事務上扮演建設性的角色。

菲律賓政府長期關切朝鮮半島局勢，2017年擔任東協輪值主席國，多次譴責北韓核試和試射彈道飛彈等舉動，並重申平壤必須遵守所有聯合國安理會相關決議。

馬尼拉倡導以和平與外交手段處理朝鮮半島局勢，認為國際社會應為北韓創造適合對話條件，而非像美國所提議，把平壤逐出東協區域論壇（ARF）。1070105