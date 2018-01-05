NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈神明不保佑　警廟埕逮肇逃通緝犯偷民進黨部韓竊刑滿　今驅逐出境理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

兩韓將會談 菲：盼帶來和平穩定

中央社2018/01/05 20:17
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉5日專電）南北韓即將於9日舉行兩年多來首次正式會談，菲律賓政府希望這將為朝鮮半島帶來和平與穩定，並表示馬尼拉願為此貢獻力量。

菲律賓外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）今天發表聲明說：「菲律賓希望北韓恢復與南韓對話的決定，可讓各方推動朝鮮半島非核化、朝鮮半島與亞太其他地區和平與穩定的努力，取得有意義的進展。」

南韓統一部今天稍早宣布，平壤接受首爾的提議，9日在邊界板門店「和平之家」舉行官方會談。

凱耶塔諾對美國及南韓決定延後聯合軍事演習表示肯定，稱此舉有助降低緊張，為南北韓恢復會談開啟一扇門。

他對致力協調南北韓回到談判桌的國際社會成員表示感謝，包括東南亞國家協會（ASEAN）與中國。

凱耶塔諾重申，馬尼拉願在促進朝鮮半島和平與穩定的事務上扮演建設性的角色。

菲律賓政府長期關切朝鮮半島局勢，2017年擔任東協輪值主席國，多次譴責北韓核試和試射彈道飛彈等舉動，並重申平壤必須遵守所有聯合國安理會相關決議。

馬尼拉倡導以和平與外交手段處理朝鮮半島局勢，認為國際社會應為北韓創造適合對話條件，而非像美國所提議，把平壤逐出東協區域論壇（ARF）。1070105

橄欖枝或陷阱 金正恩新招...陸提新規 支持企業以人民...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan