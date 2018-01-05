橄欖枝或陷阱 金正恩新招各有解讀

（中央社首爾5日綜合外電報導）分析家提出警告，北韓領導人金正恩近來頻頻向南韓示好，看似遞出橄欖枝，卻可能是設下陷阱，最終目標是要分化南韓和美國長達70年的盟邦關係。

在新年談話中，金正恩一方面宣稱已完成核武遏阻力量，防範美國來犯，一方面主動向南韓示好，宣稱北韓可能派遣選手參加南韓下月主辦的冬季奧運會，並願意為此事進行會談。

這是北韓態度上的一大轉變，因為北韓長期以來忽視南韓總統文在寅想要交涉的努力。

金正恩發表新年談話後，南北韓已重啟熱線，並且同意下週在非軍事區（DMZ）板門店（Panmunjom）展開會談，美國也已同意南韓要求，將聯合軍演推遲到冬奧和冬季帕拉林匹克運動會（Paralympics）結束後。